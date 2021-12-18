Son dakika haber! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 15 MİLYON DOZ AŞIYI PAYLAŞMAYI PLANLIYORUZ - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Afrika nüfusunun yalnızca yüzde 6'sına kovid-19 aşısı tatbik edilebilmesi insanlık adına yüz kızartıcıdır. Önümüzdeki dönemde 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz. Yerli ve milli aşımız Turkovac için acil kullanım onayına başvurduk, süreç tamamlanınca insanlığın hizmetine sunacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin açılış oturumunda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dönemin işgalcilerine Afrikalı halklarına cesaret ve ilham verdiğini biliyoruz. Bu müşterek geçmişimize rağmen gerek ülkemizin gerek kıtanın bulunduğu şartlar nedeniyle bir dönem adeta bir fetret devri yaşadığımız gerçektir. Bu dönemde bile Türkiye Afrika ülkelerine sırtını dönmemiştir. Kıtadaki özgürlük hareketlerini zorlu döneme rağmen desteklemiştir" dedi.

'Kıtayla 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2020 yılında 25,3 milyar doları aştı" diyen Erdoğan,"Bu sene şimdiden 30 milyar doları yakaladı. Kıta çapındaki yatırımlarımız 6 milyar doları aştıö diyerek, ikili ticaretin müşterek çabalarla 50 milyar dolara, sonra 75 milyar dolara taşıyacaklarını belirtti.

'15 MİLYON DOZ AŞIYI PAYLAŞMAYI PLANLIYORUZ"

Koronavirüs salgınıyla ilgili de konuşan Erdoğan, 'Koronavirüs salgını döneminde de Afrikalı dostlarımızı yalnız bırakmadık. Gelişmiş ülkelerin tamamen içine kapandığı bu zor günlerde biz tıbbi yardımlarda ikinci sıraya yerleştik. Kovid-19 aşısına erişimde yaşanan küresel adaletsizliğin ve Afrika'nın mağduriyetinin farkındayız. Afrika nüfusunun yalnızca yüzde 6'sına kovid-19 aşısı tatbik edilebilmesi insanlık adına yüz kızartıcıdır. Önümüzdeki dönemde 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz. Yerli ve milli aşımız Turkovac için acil kullanım onayına başvurduk, süreç tamamlanınca insanlığın hizmetine sunacağız" dedi.

Açılış oturumuna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.