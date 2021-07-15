Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar" - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Millete Sesleniş hitabını gerçekleştirdi. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün başaramadılar, bugün başaramadılar, yarın da inşallah başaramayacak, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar"
Kaynak: AA
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