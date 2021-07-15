15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katıldı. (4)
Erdoğan: "Allah şahittir, milletim de emin olsun ki o gece darbeciler Marmaris'te veya İstanbul'da karşımıza dikilselerdi şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektim."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'O gece darbeciler Marmaris'te veya İstanbul'da karşımıza dikilselerdi şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektim' - Son Dakika