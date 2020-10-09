Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'na başarı diledi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'na başarı diledi
09.10.2020 18:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan'ı yenerek finale yükselen milli takıma başarı dileklerinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan'ı yenerek finale yükselen milli takıma başarı dileklerinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan maçı öncesinde milli takım idarecileri ve oyuncularla telefonda görüntülü konuşup, başarı dileklerini iletti.
Ay-yıldızı ekip, yarı finalde Sırbistan'ı 3-1 yenerek adını finale yazdırmıştı. Milliler, bu akşam final maçında Rusya ile karşı karşıya gelecek ve müsabaka TRTSpor 2'den naklen yayımlanacak.
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