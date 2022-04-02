Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023'ten sonra Türkiye bambaşka bir döneme girmiş olacaktır" - Son Dakika
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023'ten sonra Türkiye bambaşka bir döneme girmiş olacaktır"

02.04.2022 21:32
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023'ten sonra Türkiye bambaşka bir döneme girmiş olacaktır"

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya ekonomik sarsıntıların beraberinde gelen işsizlik tehdidiyle kıvranırken, biz istihdam ve üretimle ihracatla hedeflere doğru adım adım ilerliyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya ekonomik sarsıntıların beraberinde gelen işsizlik tehdidiyle kıvranırken, biz istihdam ve üretimle ihracatla hedeflere doğru adım adım ilerliyoruz. Hayat pahalılıkla mücadele ederken, asıl önceliği her insanımızın çalışacak işe sahip olmasına veriyoruz. İnşallah 2023'ten sonra Türkiye bambaşka bir döneme girmiş olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarında Dolmabahçe'de şehit aileleriyle bir araya geldi. Şehit aileleriyle iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2020 yılından beri Ramazan aylarını korona virüs salgını gölgesinde biraz daha buruk bir şekilde geçirdik. Artık salgın belasını büyük ölçüde başımızdan def ettik. İnşallah birkaç aya kadar bu konuya özellikle uzak durup, bunu gündemimizden tamamen çıkarmış olmayı hedefliyoruz. Ancak bu yıl ki Ramazan ayını da Karadeniz'in kuzeyinde cereyan eden siyasi ve sosyal etkileri bize kadar ulaşan bir savaş ortamında karşıladık. Her ikisiyle de yakın insani, siyasi, ekonomi ve tarihi ilişkilere sahip olduğumuz Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Enerjiden gıdaya kadar pek çok alanda küresel ticaretin dengelerini bozduğu için olumsuz yansımalarını bizimde hissettiğimiz bu savaşın bir an önce sona ermesini özellikle diliyoruz. Daha önce Suriye'de gördüğümüz insani trajedilerin bir benzeri şimdi Ukrayna'da yaşanıyor. Bu tablo bize vatan topraklarını korumanın, özgürlüğümüzün korumanın önemini göstermiştir. Unutulmamalıdır ki, vatanı olmayanın özgürlüğü olmaz, özgürlüğü olmayanın onurunu kalmaz, onuru kalmayanın da başına her türlü musibet gelir. Dünyanın en köklü devlet geleneğine ve vatan sevgisine sahip en güçlü milli birlik ve beraberliğine sahip millet olarak kendimizi asla bu durumu düşürmedik ve düşürmeyeceğiz" dedi.

"Milletimizle beraber üzerimize oynanan oyunların hepsini birer birer bozduk"

"Türkiye özellikle son 10 yıldır güneyinde ve kuzeyinde sergilenen senaryoların hepsine maruz kalmış bir ülkedir" diyerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbime sonsuz şükürler olsun ki milletimizle beraber üzerimize oynanan oyunların hepsini birer birer bozduk. İstiklal ve istikbalimize halel getirmedik. Sokaklarımızı karıştırarak ülkeyi kana ve ateşe boğmak isteyenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz. Darbelerle milli iradeyi ayaklar altına alıp boynumuzu esaret zinciri geçirmek isteyenlerin hevesini kursaklarında bıraktık. Ekonomimize gözlerini dikenlerle mücadele halindeyiz. İnşallah bu mücadeleyi de başarıyla neticelendirerek, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağız. Bu özgüvene milletimizden aldığımız güç ve destekle, şehitler ve gazilerimizin fedakarlığı sayesinde sahibiz" diye konuştu.

2023'TEN SONRA TÜRKİYE BAMBAŞKA BİR DÖNEME GİRMİŞ OLACAKTIR

Zorlukların olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elbette zorluklarımız vardır, ama unutmayın imkanlarımızda vardır. Elbette sorularımız vardır, ama bizi bekleyen gelecek cevaplarla doludur. Elbette sıkıntılarımız vardır, ama unutmayın umudumuz daha büyüktür. Öncelikle sahip olduklarımızı bilmeliyiz. Hamdolsun vatan toprakları üzerindeki bütün vatandaşlarımız can ve mal güvenliklerinden emin bir şekilde huzur için hayatlarını sürdürüyor. Dünya ekonomik sarsıntıların beraberinde gelen işsizlik tehdidiyle kıvranırken, biz istihdam ve üretimle ihracatla hedeflere doğru adım adım ilerliyoruz. Hayat pahalılıkla mücadele ederken, asıl önceliği her insanımızın çalışacak işe sahip olmasına veriyoruz. İnşallah 2023'ten sonra Türkiye bambaşka bir döneme girmiş olacaktır. Şehitlerimize ve gazilerimize olan şükran borcumuzu ödemenin en güzel yolunu özellikle de ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak, gençlerimize 2053 vizyonunu miras bırakmak olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu.

(Mehmet Başa/İHA)

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Recep Tayyip Erdoğan, İstihdam, İşsizlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023'ten sonra Türkiye bambaşka bir döneme girmiş olacaktır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023'ten sonra Türkiye bambaşka bir döneme girmiş olacaktır" - Son Dakika
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