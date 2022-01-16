Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen "Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi"nde konuştu.
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"Demokrat Parti ve Menderes dönemi, Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin en önemli kilometre taşlarından biridir"
27 Mayıs, ülkemizi bitip tükenmek bilmeyen darbeler, cuntalar, vesayet rezilliğinin içine sokan habis hastalığın ilk atağıdır"
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '27 Mayıs, ülkemizi darbeler, cuntalar, vesayet rezilliğinin içine sokan habis hastalığın ilk atağıdır' - Son Dakika