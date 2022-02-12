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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten aranan kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten aranan kişi yakalandı

12.02.2022 00:57
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten aranan kişi yakalandı

Son dakika haberler: Manisa'nın Kula ilçesinde denetim ve kontrol faaliyetlerini yürüten jandarma ekipleri, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir kişiyi otobüsle seyahat ederken kıskıvrak yakaladı.

Manisa'nın Kula ilçesinde denetim ve kontrol faaliyetlerini yürüten jandarma ekipleri, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir kişiyi otobüsle seyahat ederken kıskıvrak yakaladı.

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gökçeören Karakol Komutanlığı ekipleri, bugün saat 16.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu üzerinde yürüttükleri denetim ve kontrol faaliyeti esnasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Durdurulan otobüste GBT sorgulamaları yapan jandarma ekipleri, tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelendikleri İ.U.(28) isimli şahsı incelemeye aldı. Şahsın yapılan GBT sorgularında Ağrı ili Patnos İlamat ve infaz Bürosu tarafından "Cumhurbaşkanına Hakaret " suçundan yakalamasının bulunduğunu tespit etti. Ekiplerce yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kula Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Yoklama kaçağı olduğu da öğrenilen şüpheli, savcılıkta alınan ifadesinin ardından tutuklanarak Salihli Kapalı Ceza İnfaz kurumuna gönderildi.

Öte yandan İ.U.(28) isimli şüphelinin, kendisine ait sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak art arda beddua içerikli hakaretler paylaştığı öğrenildi. - MANİSA

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Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma, Hakaret, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten aranan kişi yakalandı - Son Dakika


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