Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hakları yok sayılmak isteniyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hakları yok sayılmak isteniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferansla görüştü. Doğu Akdeniz meselesinin ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının yok sayılmak istendiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferansla görüştü. Son dönemde tansiyonun yükseldiği Doğu Akdeniz konusunu ele alındığı kritik görüşmede kararlılık vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının yok sayılmak isteniyor" dedi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.

"TÜRKİYE VE KIBRIS TÜRKLERİNİN HAKLARI YOK SAYILMAK İSTENİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Doğu Akdeniz meselesinin temelinde Yunanistan ve Rum kesiminin maksimalist iddiaları ile Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının yok sayılmak istendiğine işaret etti. Sorunların çözümü için başından beri diyalogdan yana olan Türkiye'nin Yunanistan ile istikşafi görüşmelere hazır olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasiye tanınan fırsatın, Yunanistan tarafından daha önce olduğu gibi yine heba edilmemesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB arasında 18 Mart Mutabakatı'nın yenilenmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisinin sağlanması yönünde atılacak adımların, ilişkilerin ilerletilmesine sağlam bir zemin sunacağını ifade etti.

Göçmenler konusunda adil yük ve sorumluluk paylaşımı çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin, Yunanistan ile Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansının (Frontex) geri itme uygulamalarıyla yaptığı ihlallerin üzerine gitmesi gerektiğini belirtti.

"VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştiren AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, "Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve göç konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile oldukça verimli görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hakları yok sayılmak isteniyor

Ursula von der Leyen, Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 18:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hakları yok sayılmak isteniyor - Son Dakika


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