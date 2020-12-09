Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargının işine müdahale etmek benim haddime değil ama Selahattin Demirtaş gibi teröristin, varsa, sözde hakkını koruyacak değiliz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD) Bizim silah alımlarıyla alakalı konularda attıkları adımları veya ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgaline yönelik harekatı başarıyla tamamlayan Azerbaycan 'da yarın düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere Bakü 'ye gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'ye hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulundu. (3)

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD) Bizim silah alımlarıyla alakalı konularda attıkları adımları veya ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz' - Son Dakika

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, avcıların hedefi oldu

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum: Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur