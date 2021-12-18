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Son dakika haber! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AFRİKALI ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİMİZİ SÜRDÜRME KARARI ALDIK - Son Dakika

Son dakika haber! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AFRİKALI ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİMİZİ SÜRDÜRME KARARI ALDIK

18.12.2021 16:51
Son dakika haber! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AFRİKALI ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİMİZİ SÜRDÜRME KARARI ALDIK

Son dakika gelişmesine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türk demokrasisine kasteden terör örgütü FETÖ'nün iltisaklı şahıs ve kurumlarının halen bazı Afrika ülkelerinde merceğe bulduklarını Afrikalı dostlarımızın dikkatlerine bir kez daha getirdim.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türk demokrasisine kasteden terör örgütü FETÖ'nün iltisaklı şahıs ve kurumlarının halen bazı Afrika ülkelerinde merceğe bulduklarını Afrikalı dostlarımızın dikkatlerine bir kez daha getirdim. Bugüne kadar FETÖ'yle mücadelemize destek olan, bu terör örgütünün faaliyetlerini yasaklayan, örgütle iltisaklı eğitim kurumlarını Maarif Vakfı'mıza devreden veya kapatan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu tutumun diğer ülkeler tarafından da benimsenmesi haklı beklentimizdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika Birliği Dönem Başkanı Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamındaki basın toplantısı öncesi Ticaret Bakanlığı ile Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Alanı arasında anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmada, "Kabul ettiğimz, bildiri ve ortak eylem planıyla ilişkilerimizi daha da derinleştirecek seviyeye getiriyoruz" dedi. Erdoğan, "Zirve marjında Afrikalı mevkiidaşlarımızla ikili ilişkiler ve  bölgesel meseleleri değerlendirme fırsatımız oldu. Terörizmden, yoksulluğun azalması, kalkınmadan, eğitim ve salgın hastalıklara kadar Afrikalı ülkelerle işbirliğimizi sürdürme kararı aldık" diye konuştu.

"BU TUTUMUN DİĞER ÜLKELER TARAFINDAN DA BENİMSENMESİ HAKLI BEKLENTİMİZDİR"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zirve marjında Afrikalı mevkidaşlarımla ikili gündemimizi ve bölgesel meseleleri değerlendirme fırsatımız oldu. Dün liderlerle ikili görüşmelerim oldu. Bugün yine aynı şekilde liderlerle de ayrıca ikili görüşmeler yaptım. Dünya beşten büyüktür düsturumuz çerçevesinde Afrika ülkelerinin güvenlik konseyindeki temsilinin arttırılması ve güçlendirilmesine destek verdiğimizi ifade ettim. Bu vesileyle terörizmden organize suçlar ve uyuşturucuyla mücadeleye, yoksulluğun azaltılması ve kalkınmadan eğitim ve salgın hastalıklara kadar pek çok konuda Afrikalı dostlarımızla iş birliğimizi sürdürme kararlılığımızın altını çizmek istiyorum. Aynı yaklaşımla Türk demokrasisine kasteden terör örgütü FETÖ'nün iltisaklı şahıs ve kurumlarının halen bazı Afrika ülkelerinde merceğe bulduklarını Afrikalı dostlarımızın dikkatlerine bir kez daha getirdim. Bugüne kadar FETÖ'yle mücadelemize destek olan, bu terör örgütünün faaliyetlerini yasaklayan, örgütle iltisaklı eğitim kurumlarını Maarif Vakfı'mıza devreden veya kapatan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu tutumun diğer ülkeler tarafından da benimsenmesi haklı beklentimizdir" diye konuştu.Erdoğan, "TBMM Genel kurulunda dün kabul edilen 2022 bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

"TÜRK YATIRIMCILARLA ÇOK ETKİLİ İŞBİRLİKLERİ HAYATA GEÇİRİLDİ"

Felix Tshisekedi ise, Türkiye'nin Afrika'ya yatırımlar konusunda büyük adımlar attığına dikkat çekerek, "Şu anda Türk özel sektörünün cesaretini bilmeyen ülke yoktur. Türk yatırımcılarla çok etkili işbirlikleri hayata geçirildi. Bundan sonraki dönemlerde de bunlar pekiştirilecek. Afrika'nın önünde pek çok zorluk ve bunlardan bahsettik. Özellikle altyapı konusunda yapılması gereken çok fazla şey var. Sağlık alanında da yapılması gereken pek çok şey var, Afrika buna direndi ama kovid-19 kurbanlar verdik ve bugün karşımıza çıkan varyantlar nedeniyle önümüzde neler olacağını kestiremiyoruz. Bu nedenle sağlık sistemlerimizi güçlendirmeye ihtiyacımız var. Bunun için sağlık altyapımızı, sağlık sistemlerimizi güçlendirmemiz gerekiyor, sağlık sistemimizi erişilebilir kılmamız gerekiyor. Diğer bir zorluk tüm Afrika halklarının elektrik ve suya erişimi" dedi.  Basın toplantısının yapıldığı salonda liderler tarafından imzalanan zirvenin aile fotoğrafı da yer aldı.

- İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Afrika, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AFRİKALI ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİMİZİ SÜRDÜRME KARARI ALDIK - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AFRİKALI ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİMİZİ SÜRDÜRME KARARI ALDIK - Son Dakika
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