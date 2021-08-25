Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta bölge valileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge valileriyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Ahlat'ta düzenlenen bölge valileri toplantısına başkanlık etti.

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