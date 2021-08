Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (4) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de selden etkilenen bölgeler ile Antalya ve Muğla'da yangının etkilediği bölgelerde inceleme yapacağını belirtti.

Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen "AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"na katıldı.

ABD'den Avrupa'ya pek çok yerde büyük afetlerin ardından aylarca devletini yanında göremeyen insanların isyan haberlerinin izlendiğini belirten Erdoğan, Türkiye'de ise vatandaşların afetin başından, tüm izlerinin ortadan silinmesine kadar her anında devletini, Cumhurbaşkanıyla, bakanlarıyla, kurumlarıyla yanında gördüğünü ifade etti.

Erdoğan, afetlerde şu an itibarıyla 100'ü aşkın vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirerek, "Rabb'im onlara rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Bütün bunlarla beraber kahramanlarımız gerek Kara Kuvvetlerinde, gerek Jandarmada, AKUT'ta, AFAD'da hiçbir 'Ağırdan alayım, yavaş gideyim' yok. Hepsi kendilerini adeta paraşütle atlar gibi helikopterden bırakarak, çatıların üzerindeki vatandaşlarımızı tek tek anne, çocuk, erkek onları toparladılar ve güvenli yere götürdüler. Bunu diğerlerinde görmek zor. Bizim kadrolarımız bunları yapıyorsa bunun bir sebebi var. Bu bir iman, inanç işidir ve bunun da neticelerini gördük. Süratle bütün o caddeler, sokaklar, sokak araları her yer şu anda temizleniyor." diye konuştu.

Altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, dağların tepelerine süratle helikopterlerle jeneratörler indirildiğini söyledi.

"Bu iktidar bunları halletti. Bir yerlerden bir şey gelecek mi gelmeyecek mi diye beklemedik. Bunlar yapıldı." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"'Muhalefet ne der ne demez' yok, 'Allah ne der' biz ona baktık. Milletimizin emanetine layık olmak için ne gerekiyorsa bunu yaptık. Çünkü biz engel tanımıyoruz. Bu imkanlar elimizde olduğuna göre bunu yapmak da bizim görevimizdi ve bu görev hamdolsun yerine getirildi. ve hala da hiç aksatmadan. Bir yerde su mu kesildi, hemen oraya anında su ulaştırıldı. Elektrik enerjisinin kesintiye uğradığı yer bırakmadık. Hep bunları da yaptık. Jeneratörlerle bunların sağlanması tabii ki o dağın başındaki vatandaşlarımızı sevindirdi. 'Demek ki devletim benim yanımda' dedi. Hamdolsun, böyle bir millet, böyle bir devlet ve yıkılmadık, yıkılmayacağız yolumuza da böylece devam edeceğiz. Her ne kadar muhalefet temsilcileri ile kimi medya ve sosyal medya mecraları, insafsız, vicdansız, ahlaksız bir propaganda peşinde koşsalar da milletimiz bu tabloyu biliyor, bizzat yaşıyor."

"Türkiye'yi kendi ülkesinin ve milletin felaketinden medet uman zihniyetin eline bırakamayız*

AK Parti teşkilatından, her şehirde, her ilçede, her mahallede, her köyde bugüne kadar yaptıkları hizmetlerin yanında, afetlerde ortaya koydukları güçlü iradeyi de millete anlatmalarını istediğini beliren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Arkadaşlar, hizmeti yapmak başka bir şey. Ama bunları millete mal etmek başka bir şey. Bakın Kızılayımız bir taraftan çalıştı, onun yanında AFAD'ımız yoğun bir şekilde çalıştı. Giyim, kuşam hiçbir şey eksik kalmasın istedik. Bütün bunları, anında halletmenin gayreti içerisinde olduk. Çünkü biz halkımıza, vatandaşlarımıza bunu aratmayacaktık. Sağolsun aratmadılar. Yemek, giyim, kuşam her şey. Bizim gerçekleri göstermediğimiz, kendi yaptıklarımızı anlatmadığımız her yerde karşımızdakilerin yalanlarının, iftiralarının, çarpıtmalarının kök salacağını unutmamalıyız. Her fırsatta 2023'ün önemini işaret etmemizin sebebi işte budur. Türkiye'yi, kendi ülkesinin ve milletin felaketinden medet uman bir zihniyetin eline bırakamayız. Böyle bir vebali, böyle bir sorumluluğu üstlenebilecek hiçbir arkadaşımın olmadığına inanıyorum. Bunun için 2023 Haziranı'na kadar gece gündüz çalışmamız gerekiyor. Önce kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmeli, buradan aldığımız enerjiyle, milletimizin tamamının gönlünü kazanacak şekilde hep sahada olmalıyız."

"Salarha ve İkizdere tünellerinin açılışlarını yapacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Ahlat ve Malazgirt'e gideceklerini belirterek, "Ahlat'ta büyükçe bir yeri devlet olarak aldık ve orayı inşallah devletimize kazandırıyoruz. Sultan Alparslan'ın Ahlat'tan Malazgirt'e yola çıktığı gibi biz de oradan yola çıkacağız. Devlet Bey ile beraber orada törenlerimizi yapacağız." dedi.

Malazgirt'te halkla buluştuktan sonra Doğu Karadeniz'e gitmeyi planladığını bildiren Erdoğan, sel sonrası buradaki durumu yerinde göreceğini ve Salarha ile İkizdere tünellerinin açılışını yapacağını söyledi.

Batı Karadeniz'in de programı dahilinde olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

" Bartın, Sinop, Kastamonu buraları heyetlerimizle dolaşacağız. Akabinde Antalya, Muğla, planladığımız gibi arkadaşlarımızın da planlarında olduğu şekliyle buraları dolaşacağız. Şu anda sembolik olarak bitirilen evler var. Belki bu evlerin açılışlarını yapacağız. Böylece bu ziyaretlerle arkadaşlarımız da üstlendikleri görevleri yerlerinde icra edecekler. Kendimiz ve evlatlarımızın geleceği için bu kritik süreci de mutlaka başarıyla neticelendirmemiz gerekiyor. Bugüne kadar nice sınamalardan başarıyla çıkmış bir parti olarak bu imtihanı da alnımızın akıyla vereceğiz."

