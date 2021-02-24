Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (5) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçim tarihine kadar geçen her günü seçim günüymüş gibi kabul ederek çalışacağız. Seçim günü de sandıklara iyi sahip çıkacağız. Çok değil daha iki yıl önce 2019 seçimlerinde sandıklarda ve birleştirme tutanaklarında çekilen, çekilmeye çalışılan numaraları unutmadık." dedi.

Erdoğan, AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında salonda ve ekranlardan kendisini izleyenlere seslenerek, "Makam, mevki bunların hepsi gelip geçici. Ne olur tevazu ehli olalım, mütevazı olalım. Kimseye gurur, kibir satmayalım." ricasında bulundu.

Tevazu ile insanlara yaklaşılması, darda kalanlara ulaşılması, yardım elinin uzatılması gerektiğini söyleyen Erdoğan, ramazan ayının da çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, mübarek ramazanı şerifin feyzinden hep birlikte istifade edilmesi gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Seçim tarihine kadar geçen her günü seçim günüymüş gibi kabul ederek çalışacağız. Seçim günü de sandıklara iyi sahip çıkacağız. Çok değil daha iki yıl önce 2019 seçimlerinde sandıklarda ve birleştirme tutanaklarında çekilen, çekilmeye çalışılan numaraları unutmadık. İl ve ilçe teşkilatlarımız ile geçmişteki seçimlerde görev yapmış tecrübeli kadrolarımızın yanında kadın ve gençlik kollarımızın da sandıklara sahip çıkacak ilave organizasyonlar yapmasını istiyorum. Güçlü bir yönetim oluştu. Bu güçlü yönetimle inşallah İstanbul gerek ana kademede, gerek kadın kollarında, gerek gençlik kollarında inşallah bu hazırlık sürecini başarıyla yürütecek. Özellikle hanımlara sesleniyorum. Sizin sahip çıktığınız bir sandıkta Allah'ın izniyle hiçbir yanlışın olmayacağına inanıyorum. Bugünden itibaren seçim tarihine kadar boşa geçirecek tek bir günümüz yoktur. Unutmayın insan için ancak çalıştığı kadarı vardır, emri ilahisini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. Bize düşen unutmayın, kader gayrete aşıktır inancıyla var gücümüzle çalışmaktır. Tüm bunları yaptıktan sonra gerisini rabbimizin takdirine bırakacağız."

Erdoğan, merhum Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın "Hak şerleri hayreyler zannetme ki hayreyler/ Zannetme ki gayreyler/Arif anı seyreyler/Mevla görelim neyler/Neylerse güzel eyler" dizelerini seslendirdi.

Kur'an-ı Kerim'de defalarca "Hiç akletmez misiniz?" sorusunun yöneltildiğini dile getiren Erdoğan, başka bir yerin de de "Hiç düşünmez misiniz?" denildiğini kaydetti.

"Samimi bir muhasebe yapılması gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesin yıllara sari siyasi birikimine, partinin 20 yıla yaklaşan geçmişine, hükümetlerin 18 yılı geride bırakan iktidarlarına bakarak samimi bir muhasebe yapılması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Nereden geldiğimizi, nerede durduğumuzu ve nereye gittiğimizi bilmezsek esen rüzgarların önünde hazan yaprakları gibi savrulur gideriz. Gençlik kolları başkanlığı, il başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, milletvekilliği, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı yapmış bir kardeşiniz olarak bu muhasebeyi yaptığımda ilk çıkardığım ders, Allah'ın rızasını ve milletin desteğini gözetmeyen hiçbir işin hayırla neticelenmeyeceğidir. Buradan altını çizerek söylüyorum. Millete küsülmez, milletle inatlaşılmaz, millete husumet beslenmez, millete rağmen iş yapılmaz. Bu temel hakikatleri kabul etmeden siyaset yapmaya kalkanın sonu hüsran olur. Bu ilkeleri kendine rehber edinmeden yola çıkanın akıbeti felaket olur. Bunun ikin hep AK Parti'yi milletin kurduğunu, AK Parti'nin sahibinin millet olduğunu, AK Parti'nin istikametini milletin gösterdiğini tekrarlıyoruz. Girdiğimiz 15 genel seçim, mahalli seçim, halk oylaması ve cumhurbaşkanlığı seçiminin tamamında partimizi birinci yapan milletimiz bunun karşılığında bizden sadece ne bekliyor, hizmet. AK Parti olarak bugüne kadarki tüm başarılarımızı milletimize borçlu olduğumuzu biliyoruz. Eksikliklerimizin sebebini de kendimizde arıyoruz. Yaptığımız muhasebe bizi reform gündemimize daha sıkı sahip çıkmaya yöneltti. Siyaseti ve ekonomisi 2013 yılından itibaren sürekli saldırı altında olan ülkemizin çıkış yolunu hep bu şekilde bulduk. Şimdi de aynı istikamette ilerleyeceğiz. Cumhur İttifakıyla birlikte başlattığımız büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını sürdüreceğiz."

"Yeni reformlarla bu süreci hızlandıracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukukta ve ekonomide hayata geçirecekleri yeni reformlarla bu süreci hızlandıracaklarını anlatarak, "Yeni sivil bir anayasayı milletimizle birlikte hazırlayarak hem bu ülkeyi darbe dönemi anayasasıyla yönetilme ayıbından kurtaracak hem de 2053 vizyonumuzun rehberine kavuşmuş olacağız. Önümüzdeki salı günü uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve tüm kesimlerin beklentileri doğrultusunda hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planını milletimizle paylaşacağız." dedi.

Sonraki hafta da ekonomik reform paketini kamuoyuna açıklayarak ülkeyi istikrar ve güven temelinde büyütme kararlılığını bir kez daha ortaya koyacaklarını vurgulayan Erdoğan, milletin salgınla birlikte hızlanan küresel, siyasi ve ekonomik düzendeki yeniden yapılanma arayışlarından azami karla çıkması için gayret göstereceklerini kaydetti.

Erdoğan, sınırların içinde ve dışında tek bir terörist bırakmayarak ülkenin güvenliğine, milletin huzuruna, insanların refahına yönelik en önemli tehdidi ortadan kaldıracaklarını belirterek, "Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e ve eskilerin Adalar Denizi dediği Ege'ye kadar çevremizdeki tüm sulardaki haklarımızı sağlama alacağız. Hani bir şeyler söylüyorlar. Hiç kafanızı takmayın. Ege'de Akdeniz'de evelallah bizler bütün gücümüzle, bütün imkanlarımızla varız, bundan sonra da var olacağız. Kim ne derse desin. Bunların hepsi maalesef provokasyon." ifadelerini kullandı.

"Bu yolda daha çok yapacağımız işler var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Orta Asya'dan Afrika'ya kadar tüm medeniyet ve kültür coğrafyamızdaki kardeşlerimizle her alanda bağlarımızı güçlendireceğiz. Hasılı milletimizle birlikte ve milletimiz için daha nice yıllar çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vizyonun ilhamını da nereden alıyoruz? İstanbul'dan alıyoruz. Şairin 'Yeridir dünyanın güneşiyle tartılsa' diyerek eşsizliğini dile getirdiği İstanbul ne kadar çalışırsa, ne kadar üretirse ne kadar kazanırsa Türkiye de o kadar büyük mesafe kat edecek." değerlendirmesini yaptı.

Yeni il başkanı ve yönetiminin büyük misyona sahip şehrin lokomotifi olarak görev yapacağını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yola çıkarken unutmayalım, yola çıktık yanımızda kimler vardı ama bugün maalesef kimler var. Ölümlü bir hayatı yaşıyoruz ve bu ölümlü hayat içerisinde birçok dostlarımız, birçok büyüklerimiz bugün yanımızda yok. Onlar hakka yürüdüler, ebedi alemdeler. Büyük bir hadis alimi, aynı zamanda tefsir alimi, fıkıh noktasında Emin Saraç Hocamızı 92 yaşında daha yeni hakka uğurladık. Ondan birkaç gün önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı, Beyoğlu Belediye Başkanlığımızı uzun süre yapmış olan Kadir Topbaş ağabeyimizi yine aynı şekilde, kabristanları da birbirine yakın, hakka uğurladık. Buna benzer birçok kardeşimizi, büyüklerimizi hakka uğurladık, uğurluyoruz. Eninde sonunda tabii bizim de gideceğimiz yer orası. Temennimiz odur ki Rabbim bizleri sevgili Habibinin Liva-ül hamd ismiyle müsemma sancağı altında da haşru cem eylesin. Şunu da unutmayalım 'Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş meğer' diyorsak, bu hizmetlerimiz çok önemli. Emin Saraç Hocamız yetiştirdiği öğrencileriyle anılacak. Kadir Topbaş ağabeyimiz İstanbul'daki yaptığı eserleriyle anılacak. Bir yerden geçerken 'Şunu da Kadir ağabeyimiz yapmıştı.' dedirtmek çok önemli. Boğaz'ın sularını Haliç'e bağlarken verilen emek. Orada emeği var. Peki şu andaki İstanbul Belediye Başkanı bu işlerden anlar mı? Bunlar tam aksine İstanbul batak içerisinde onlar da Bodrum'da fantezide, seyahatte. Biz dertliyiz derli. Onların böyle bir derdi yok."

Erdoğan, "Bu yolda daha çok yapacağımız işler var. Bizim davamız çok farklı bir dava, bu kutlu yolculuk. İnşallah bu kongreyle birlikte İstanbul'umuzu çok daha farklı bir şekilde tırmandıracağız." dedi.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre sonunda yeni AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Uğur Osman Tomakin ile fotoğraf çektirdi.

Kongreye Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Erkan Kandemir, Mahir Ünal, Fatma Betül Sayan Kaya, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İstanbul milletvekilleri, eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve yeni AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldı.

(Bitti)