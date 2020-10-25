Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güçleri yetse, ellerinden gelse ülkemizi bir kaşık suda boğmaya niyetli olanların heveslerini kursaklarında bıraktıkça yeni sinsiliklerle, yeni ahlaksızlıklarla karşımıza çıkıyorlar. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle, ne yaparlarsa yapsınlar bu kutlu yürüyüşü durduramayacaklar." dedi.

Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesi miting alanında düzenlenen AK Parti Malatya 7.Olağan İl Kongresi'nde, Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde katettiği her mesafenin 83 milyon vatandaşın yanında milyarlarca mazlumun da sevinç ve güven kaynağı olduğunu söyledi.

Eğitimden sağlığa, adaletten savunmaya, sanayiden tarıma, ulaştırmadan enerjiye kadar tüm alanlardaki çalışmalarını bu anlayış ve azimle yürütmeleri gerektiğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Güçleri yetse, ellerinden gelse ülkemizi bir kaşık suda boğmaya niyetli olanların heveslerini kursaklarında bıraktıkça yeni sinsiliklerle, yeni ahlaksızlıklarla karşımıza çıkıyorlar. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle, ne yaparlarsa yapsınlar bu kutlu yürüyüşü durduramayacaklar. Hakk'ın ve adaletin güneşi yükseldikçe zulmün ateşi sönecek, zalimin gücü tükenecektir."

Kalkınma hamlesi

Türkiye'nin küresel ve bölgesel düzeydeki mücadelesini medeniyet ve tarihi mirasına yakışır şekilde yürütürken 81 vilayetin her birini içine alan kalkınma hamlesinden de en küçük bir taviz vermediklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Vatan topraklarının her karışını, Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını beşe, ona katlayan eserlerle, hizmetlerle, yatırımlarla donatıyoruz. Bu yatırımlardan, 81 vilayetimizin her biriyle beraber Malatyamız da payına düşeni almıştır. 18 yılda Malatya'ya yaptığımız yatırım ne biliyor musunuz? 23 katrilyon, yeni rakamla 23 milyar lira. Bu yatırımlarla eğitimde 5 bin 35 adet yeni derslik inşa ettik. 208 bilişim teknolojileri sınıfı kurduk. Tablet bilgisayar, etkileşimli tahta ve yazıcıdan oluşan toplam 10 bin malzemeyi okullarımıza ulaştırdık. Şehrimize ikinci bir devlet üniversitesi olarak Turgut Özal Üniversitesini kazandırdık. Yüksek öğretim öğrencileri için 6 bin 919 kişilik yurt binalarını yaptık. Sporda 27 bin seyirci kapasiteli bir stadyumla çeşitli branşlarda 39 adet spor tesisi inşa ettik."

"Kömürhan Köprüsü 15 Aralık'ta açılacak"

Yeni Malatyaspor'un bugün oynadığı futbol müsabakasının sonucunu alandaki vatandaşlara soran Erdoğan, "2-1 yendik" yanıtı üzerine "Hayırlı olsun" dedi.

Malatya'da eski stadın yerine yapacakları millet bahçesinin uygulama çalışmalarının sürdüğünü bildiren Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Doğanşehir Vahap Küçük Millet Bahçemizin ise projesi bitti, yakında ihalesi yapılacak. Havalimanı yolu üzerindeki Özal Mahallesi'nin yarım asırdır süren mülkiyet sorunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız çalışmasıyla sona erdi. İhtilaflı alanları devralan Yeşilyurt Belediyemiz, Özal Mahallesi'nin yanı sıra Bindal ve Topsöğüt mahallelerinin parsel meselelerini de çözüme kavuşturacaktır. Eski hastanenin yeri adalet sarayı inşası için bakanlığımıza devredildi."

Erdoğan, sosyal yardımlarda Malatyalı ihtiyaç sahibi vatandaşlara kaynak aktardıklarını vurguladı.

Sağlıkta 800 yataklı Malatya Şehir Hastanesinin de içinde olduğu 11 hastaneden oluşan 56 sağlık tesisini şehre kazandırdıklarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer yatırımlarla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Toplamda 400 yataklı Battalgazi ve Doğanşehir devlet hastaneleri ile birlikte 14 sağlık tesisimizin inşası sürüyor. Toplu konutta Malatya'da 17 bin 480 konut projesini hayata geçirdik. Ulaştırmada 36 kilometreden devraldığımız Malatya'daki bölünmüş yol uzunluğunu toplamda 437 kilometreye çıkardık. Proje kapsamında 25 adet köprünün de bulunduğu Malatya çevre yolunun yapımı sürüyor. İnşallah 2022'de tamamlıyoruz. Kömürhan Köprüsü, Kömürhan Tüneli ve bağlantı yolları projemizde sona geldi. Buradan müjdeyi de verelim. 15 Aralık'ta Kömürhan Projesi'nin tünelini, köprüsünü ve bağlantı yolunu trafiğe açıyoruz. Tohma Köprüsü'nü de yıl sonuna kadar inşallah tamamlıyoruz. Malatya Organize Sanayi Bölgesine Yazlak İltisak Hattını inşa ettik. Çetinkaya-Hekimhan ve Malatya-Gölbaşı demiryolunu yeniledik. Sivas-Malatya hızlı tren projemizin ve Malatya-Elazığ hızlı tren projemizin etüt çalışmaları devam ediyor."

"405 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık"

Malatya Havalimanını yeni yatırımlarla modernize ettiklerini, havalimanının 2003'te 89 bin olan yolcu sayısının geçen yıl 743 bini geçtiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yeni terminal binasının ihalesini de önümüzdeki ay gerçekleştiriyoruz. Şehrimizde 2002'de internet kullanıcısı yok seviyesindeyken, bugün 653 bin hızlı internet abonesi bulunuyor. Fiber optik kablo uzunluğunu bin 229 kilometreden 4 bin 700 kilometreye çıkarttık. Malatya'da 10 baraj ve 1 gölet inşa ettik. 10 baraj daha inşa ediyoruz. Son 18 yılda şehrimizde inşa ettiğimiz sulama projeleriyle 405 bin dekar zirai arazi sulamaya açtık. Böylece Malatyalı çiftçilerimize yıllık 255 milyon liralık zirai gelir artışı sağladık."

Malatya'da çiftçilere verdikleri toplam tarımsal destek tutarının 1,5 katrilyon lirayı bulduğuna işaret eden Erdoğan, "Bay Kemal ne diyor? 'Çiftçi'yi yok ettiniz' diyor. Bak ben sana rakam veriyorum rakam. Ama rakamdan anlamaz ki Bay Kemal. Neymiş maliye müfettişiymiş, hesap uzmanıymış. Lafta hesap uzmanı olmanın bir anlamı yok. Bu hesapları iyi tut." diye konuştu.

Erdoğan, lisanslı kuru kayısı deposunu Malatya'ya kazandırdıklarını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Toprak Mahsulleri Ofisimiz vasıtasıyla kuru kayısı alımına başlayıp, Malatyalı üreticilerimizin alın terlerinin hakkının verilmesi sağladık. Sanayide bir teknopark, dört Ar-Ge ve bir tasarım merkezi kurduk. Organize Sanayi Bölgesine inşa edeceğimiz arıtma tesisiyle çevre kirliliğinin önüne geçiyoruz. Özellikle Malatya'daki ihraç edilen ürün çeşidinin ve ihracat yapan firma sayısının artırılması için modern bir fuar merkezi inşa edeceğiz. Cazibe merkezleri teşviklerini önümüzdeki yıl sonuna kadar uzattık."

"Bencillik bataklığına saplananların akıbeti hüsran olacaktır"

Merkez, Yeşilyurt, Battalgazi, Doğanşehir, Darende ve Akçadağ'a doğal gazı getirdiklerini aktaran Erdoğan, "Şimdi de Kuluncak'ı doğal gazla buluşturuyoruz. Önümüzdeki dönemde adeta özetin özeti olan bu hizmetlerin çok daha fazlasını Malatya ile buluşturmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin büyümesi ve kalkınması yolunda en büyük güç kaynağının milletin birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğuna dikkati çekerek, son dönemde bu güce yönelik saldırıların artmaya başladığını belirtti.

Milletin feraseti ve cesaretiyle tüm saldırılara olduğu gibi bu sinsi tuzağı da boşa çıkardığının altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz ne diyoruz? 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet.' Yola böyle yürüyeceğiz. İnşallah bizden sonraki nesillere her alanda hedeflerine ulaşmış bir Türkiye bırakacağız. Bunun için bizlerin yapması gereken partimize, davamıza, ülkemize, milletimize, geleceğimize samimiyetle sahip çıkmaktır. Fitne, fesat, bencillik bataklığına saplananların akıbeti hüsran olacaktır. Sevdiğimiz zaman birbirimizi para, pul, makam, mevki bunlardan dolayı sevmeyeceğiz, birbirimizi Allah için seveceğiz."

Erdoğan, il kongresinin ardından yeni bir gönül seferberliğiyle Malatya'daki üye sayısının artacağına inandığını ifade ederek, "AK Parti bayrağını ne kadar yükseğe çıkartırsak, milletimizle muhabbetimizi ne kadar derinleştirirsek ülkemizin geleceğine o derece güvenle bakabiliriz. Kaderi Türkiye'nin kaderi ile bütünleşen bir parti olarak milletimize borcumuzu ancak daha çok çalışarak, daha çok hizmet ederek ödeyebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Notlar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri dolayısıyla açık havada gerçekleştirilen il kongresinde delegeler ve partililer, sosyal mesafeye uyularak konulan sandalyelerde kongreyi takip etti.

Kongre alanında "Ant olsun ki hiçbir engel bizi yolumuzdan döndüremeyecek. Seninle başladı seninle yolculuğumuz devam edecek" şeklindeki pankart dikkati çekti.

Erdoğan'ın konuşması öncesinde Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan video izlendi.

Konuşması sırasında "Tayyip Baba" diye kendisine seslenen bir vatandaşa, "Efendim" diye karşılık veren Erdoğan, "Yanına gelebilir miyim?" sorusu üzerine ise "Dur bakalım konuşmayı bitirelim ondan sonra." yanıtını verdi.

Konuşmanın ardından AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kilim hediye etti.

Hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, daha sonra tekrar mikrofonu alarak, "Malum bir koronavirüs döneminden geçiyoruz. Şimdi bak bu kadar insan ölüyor, bu kadar insan ağır hasta durumunda, belki ailelerimizin içinde de aynı şekilde ölenler var. Benim sizden ricam şudur; lütfen sosyal mesafeye dikkat, maskeyi asla ihmal etmeyelim, temizlik aman ha hiç ondan taviz vermeyelim. Bir diğeri de şimdi bu süreçte sigara, sigara, sigara… Sigarayı lütfen ayaklarımızın altına alalım, akciğerlerimizi mahvetmeyelim. Ben sizin Cumhurbaşkanınız olarak rica ediyorum, sizin için rica ediyorum. İşte bakın dünyada birçok lider şu anda ne durumda, görüyorsunuz. Bu adımı atmamız lazım, milletçe bu adımı atalım. Bu millet bunu başarır mı? Öyleyse Battalgazilerin nesli Malatya bu işte önemli bir adım atsın." dedi.

Kongreye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Mahir Ünal, Erkan Kandemir, Cevdet Yılmaz ve Fatma Betül Sayan Kaya, eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, milletvekilleri ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da katıldı.

(Bitti)