Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 100 bininci üyesine ödül verdi
Son dakika gündem haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 100 bininci üyesine ödülünü vermesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdimi Hatıra fotoğrafı çektirilmesi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda, AK Parti'nin 100...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 100 bininci üyesine ödülünü vermesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdimi
Hatıra fotoğrafı çektirilmesi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda, AK Parti'nin 100 bininci üyesine ödül verdi.
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