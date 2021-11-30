Üye Girişi
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız kısa sürede 11 bin firmamızın toplam tutarı 10 milyar lirayı bulan krediden faydalanmasını sağlayarak, 50 bin yeni... - Son Dakika

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız kısa sürede 11 bin firmamızın toplam tutarı 10 milyar lirayı bulan krediden faydalanmasını sağlayarak, 50 bin yeni...

30.11.2021 22:27
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız kısa sürede 11 bin firmamızın toplam tutarı 10 milyar lirayı bulan krediden faydalanmasını sağlayarak, 50 bin yeni...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız kısa sürede 11 bin firmamızın toplam tutarı 10 milyar lirayı bulan krediden faydalanmasını sağlayarak, 50 bin yeni istihdamın önünü açmak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız kısa sürede 11 bin firmamızın toplam tutarı 10 milyar lirayı bulan krediden faydalanmasını sağlayarak, 50 bin yeni istihdamın önünü açmak."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Amacımız kısa sürede 11 bin firmamızın toplam tutarı 10 milyar lirayı bulan krediden faydalanmasını sağlayarak, 50 bin yeni... - Son Dakika


Son Dakika

Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim 17:39 Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim Samsung, Volkswagen'e çip üretecek 15:32 Samsung, Volkswagen'e çip üretecek Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz 14:51 Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı 14:28 Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Sosyal medyada gündem olan video: Köprüye ateist girip Müslüman çıktım 14:09 Sosyal medyada gündem olan video: Köprüye ateist girip Müslüman çıktım Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti 13:15 Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti
FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip 11:49 FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! 10:37 Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!

Son Dakika Haberleri
00:53 Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtınanın bilançosu ağırlaşıyor: 5 ölü, 63 yaralı
00:50 ABD'de yaşayan 15 yaşındaki çocuk okulda adeta katliam yaptı: 3 ölü, 6 yaralı
00:35 Kar kapıda! İstanbul'un yanı başındaki Düzce'de yağışlar başladı
00:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 yıl önceki görüntüleri izleyince duygu dolu anlar yaşadı: Bayağı yaşlanmışız
23:25 Dolar TL karşısında 13.96 seviyesine yükselerek tarihi rekor kırdı
23:20 Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Erdoğan'dan heyecanlandıran cevap
22:51 Erdoğan'dan Ali Babacan'a 6 sıfır göndermesi: Ne sen attın ya!
22:19 İzmir'de suya yüzde 18 zam yapıldı
22:16 Son Dakika: Erdoğan, canlı yayında neden düşük faizi savunduğunu anlattı
22:15 Suriyeli saldırgan yoldan geçen bir kadına yumruk attı, hiçbir şey yapmamış gibi yoluna devam etti
Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz         
17:56
Müge Anlı'da genç kadın, günler sonra yüzleştiği sevgilisine ayakkabı fırlattı Müge Anlı'da genç kadın, günler sonra yüzleştiği sevgilisine ayakkabı fırlattı         
15:34
F-35 uçağı havalanamadan denize düştü F-35 uçağı havalanamadan denize düştü         
15:19
Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım         
14:40
Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı         
14:25
Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Kalabalıktan dayak yedi Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Kalabalıktan dayak yedi         
14:01
MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz         
12:24
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!         
11:13
Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü         
10:16
Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya ağır eleştiri! Volkan Demirel'den Vitor Pereira'ya ağır eleştiri!         
10:15
Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler         
09:39
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 03:55:56. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız kısa sürede 11 bin firmamızın toplam tutarı 10 milyar lirayı bulan krediden faydalanmasını sağlayarak, 50 bin yeni... - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement