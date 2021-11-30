Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız kısa sürede 11 bin firmamızın toplam tutarı 10 milyar lirayı bulan krediden faydalanmasını sağlayarak, 50 bin yeni... - Son Dakika

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız kısa sürede 11 bin firmamızın toplam tutarı 10 milyar lirayı bulan krediden faydalanmasını sağlayarak, 50 bin yeni...
30.11.2021 22:27
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız kısa sürede 11 bin firmamızın toplam tutarı 10 milyar lirayı bulan krediden faydalanmasını sağlayarak, 50 bin yeni istihdamın önünü açmak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız kısa sürede 11 bin firmamızın toplam tutarı 10 milyar lirayı bulan krediden faydalanmasını sağlayarak, 50 bin yeni istihdamın önünü açmak."
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