Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız kısa sürede 11 bin firmamızın toplam tutarı 10 milyar lirayı bulan krediden faydalanmasını sağlayarak, 50 bin yeni...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız kısa sürede 11 bin firmamızın toplam tutarı 10 milyar lirayı bulan krediden faydalanmasını sağlayarak, 50 bin yeni istihdamın önünü açmak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız kısa sürede 11 bin firmamızın toplam tutarı 10 milyar lirayı bulan krediden faydalanmasını sağlayarak, 50 bin yeni istihdamın önünü açmak."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Amacımız kısa sürede 11 bin firmamızın toplam tutarı 10 milyar lirayı bulan krediden faydalanmasını sağlayarak, 50 bin yeni... - Son Dakika

Son Dakika

Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim

Samsung, Volkswagen'e çip üretecek

Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz

Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı

Sosyal medyada gündem olan video: Köprüye ateist girip Müslüman çıktım

Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti

FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı

Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!