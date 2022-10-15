Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra'daki maden kazasına ilişkin paylaşımda bulundu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra'daki maden kazasına ilişkin paylaşımda bulundu Açıklaması

15.10.2022 00:06
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra'daki maden kazasına ilişkin paylaşımda bulundu Açıklaması

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'ımızın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Yaralanan kardeşlerime de acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Olay sonrası süratle başlayan arama-kurtarma başta olmak üzere, patlama ile ilgili tüm konularda bütün kurumların çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirten Erdoğan, çalışmaları yerinde icra etmek ve denetlemek amacıyla üç bakanın, talimatı üzerine bölgeye intikal ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ben de yarınki Diyarbakır programımı iptal ederek inşallah Amasra'ya geçecek, tüm çalışmaları yerinde koordine edeceğim. Bölgedeki tüm sağlık ekiplerimiz, hastanelerimiz yaralı kardeşlerimiz için seferber edilmiştir. Mevcut tesislere ilave olarak Sağlık Bakanlığımız bölgede bir acil müdahale ünitesi kurmuştur. İhtiyaç halinde yaralılarımızı sevk amacıyla ambulans uçaklarımız hazırdır.

Patlamayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmış, 3 savcımız görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla devam etmektedir. Meydana gelen bu üzücü hadiseyle ilgili sadece resmi kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması, provokatif ve dezenformasyon içeren art niyetli içeriklere itibar edilmemesi gerekmektedir. Temennimiz, can kaybının daha fazla artmaması, madencilerimizin sağ salim kurtarılmasıdır ve tüm çabalarımız bu yöndedir."

YORUMLAR
500
Kızılay, Madenci yakınlarına battaniye dağıttı Kızılay, Madenci yakınlarına battaniye dağıttı Bartın gündem haberi... Amasra'da maden ocağındaki patlamada yaralananlara ilk müdahale, Sahra Acil Müdahale Merkezi'nde yapılıyor Bartın gündem haberi... Amasra'da maden ocağındaki patlamada yaralananlara ilk müdahale, Sahra Acil Müdahale Merkezi'nde yapılıyor Son dakika haber | Amasra'da patlama yaşanan maden ocağındaki arkadaşlarını kurtarmaya çalışan işçi yaşadıklarını anlattı Son dakika haber | Amasra'da patlama yaşanan maden ocağındaki arkadaşlarını kurtarmaya çalışan işçi yaşadıklarını anlattı
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Bartın, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra'daki maden kazasına ilişkin paylaşımda bulundu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:53 Motorine bir zam daha! Fiyatı bu gece yarısından itibaren 1 lira 1 kuruş yükseldi
23:49 Bakan Dönmez, maden kazasının sebebini açıkladı: İlk değerlendirmeye göre grizu patlaması oldu
23:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurtarma çalışmalarını koordine etmek için yarın Bartın'a gidiyor
23:09 Maden ocağından çıkarılan isçi hastaneye gitmek istemedi: Ben iyiyim ağabey
23:00 ABD'den, Rusya'ya silah desteği sağlayanlara yönelik yeni hamle! Hedefleri gelişmiş teknolojiye ulaşmalarını engellemek
22:56 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Maden patlamasında şu ana kadarki can kaybımız 14
22:44 AFAD'ın Bartın paylaşımı şaşkınlık yarattı! Apar topar silip yeni açıklama paylaştılar
22:28 Sigara tiryakilerine kötü haber! Zam geldi, fiyatlar uçtu
21:51 Eski milli futbolcu Ali Kemal Denizci'ye Trabzon'da motosiklet çarptı
21:42 TDP lideri Mustafa Sarıgül, İskenderun ziyaretinde hükümete çağrıda bulundu: Burası 82. il olmayı hak ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 05:00:20. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra'daki maden kazasına ilişkin paylaşımda bulundu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement