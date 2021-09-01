Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız" - Son Dakika

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız"
01.09.2021 19:10
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törende konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı (8)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törende konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı (8)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız. Proje çalışmaları bitmek üzere, inşallah yıl bitmeden temeli atılacak."
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