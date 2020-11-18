Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp artık şahlanış dönemine giriyor" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp artık şahlanış dönemine giriyor"
18.11.2020 15:17
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'na konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'na konuştu. (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp artık şahlanış dönemine giriyor."
Erdoğan: "Artık vites yükseltmenin bile yeterli olmadığı, araç değiştirmenin gerektiği bir dönemdeyiz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız."
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