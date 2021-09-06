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Son dakika haber: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASLA ZORLAYICI YOLLARA BAŞVURMAK İSTEMİYORUZ - Son Dakika

Son dakika haber: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASLA ZORLAYICI YOLLARA BAŞVURMAK İSTEMİYORUZ

06.09.2021 12:27

Son dakika haberler... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Sırası gelen her vatandaşımızı, tüm velilerimiz ve öğrencilerimizi aşı olmaya davet ediyoruz.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Sırası gelen her vatandaşımızı, tüm velilerimiz ve öğrencilerimizi aşı olmaya davet ediyoruz. Devlet olarak bu hususta asla zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı açılış törenine katıldı. Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hangi anlamda olursa olsun başarı tesadüften öte disiplin, azim ve fedakarlıklarla dolu uzun bir mücadelenin meyvesidir. Her başarılı eğitim kurumunun arkasında çalışkan öğrencilerin yanı sıra mesleğine aşık eğitimciler vardır. Evlatlarımızı yetiştiren, milletimize ve insanlığa yararlı bir insan olmalarını sağlayan öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır dedi.

Erdoğan, salgının tüm hayatı olduğu gibi eğitimi de olumsuz etkilediğini, geçtiğimiz dönemde ihtiyatlı davranmak zorunda kaldıklarına dikkat çekerek, 'Eğitim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen birkaç ülkeden biri olduk. Evlatlarımızın eğitimlerinde kopmamalarını temin ettik. 2 milyonu aşkın tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırdık, uzaktan eğitimi sağladık diye konuştu.

'ZORLAYICI YOLLARA BAŞVURMAK İSTEMİYORUZ

Erdoğan, aşının etkinliğine dair bilimsel verilerin açıklamasının yüz yüze eğitim için daha çok cesaretlendirdiğini belirterek, yapılması gerekenleri Milli Eğitim Bakanlığıyla birlikte belirttiklerini söyledi. Erdoğan, 'Gönüllülük esasıyla yapılan aşı çalışmaları 100 milyon sınırına doğru gidiyor. Halen bir çok ülkenin kitlesel aşılamada ciddi sorunlar yaşadığını göz önüne aldığımızda bu tablo ülkemiz adına ciddi bir başarıdır. İsteyen her vatandaşımız ücretsiz, hızlı ve sıkıntısın şekilde aşıya ulaşabilmektedir şeklinde konuştu.

'Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız, tüm öğrencilerimiz ve velililerimiz müsterih olsun diye Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Sırası gelen her vatandaşımızı, tüm velilerimiz ve öğrencilerimizi aşı olmaya davet ediyoruz. Devlet olarak bu hususta asla zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz. Salgına karşı en etkili silahımız olan aşıyı da değerlendirmemiz şart. Tedbirlere riayet konusunda herkesin gereken hassasiyeti göstereceğini biliyorum ifadelerini kullandı.

'MESLEK LİSELERİNİ ÖZENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eskiden meslek liselerinde garip gureba makinelerin olduğunu belirterek, 'Şimdi burada son teknoloji makineler bulunuyor. Siz şimdi asrı da burada yakalıyorsunuz. Buradan gideceğiz fabrikalarda da zorluk yaşamayacaksınız. Meslek liselerini özendirmeye devam edeceğiz şeklinde konuştu.

Son dakika haber: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASLA ZORLAYICI YOLLARA BAŞVURMAK İSTEMİYORUZ
Son dakika haber: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASLA ZORLAYICI YOLLARA BAŞVURMAK İSTEMİYORUZ
Son dakika haber: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASLA ZORLAYICI YOLLARA BAŞVURMAK İSTEMİYORUZ
Son dakika haber: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASLA ZORLAYICI YOLLARA BAŞVURMAK İSTEMİYORUZ

Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Lisesi, cumhurbaşkanı, Sultanahmet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASLA ZORLAYICI YOLLARA BAŞVURMAK İSTEMİYORUZ - Son Dakika


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