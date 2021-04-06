Son dakika haberi... ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'i kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'i kabul etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren AB Konseyi Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Leyen'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: DHA
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