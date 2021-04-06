Son dakika haberi... ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'i kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren AB Konseyi Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Leyen'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'nde kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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