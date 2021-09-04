Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa üçüncüsü olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da gerçekleşen Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi: