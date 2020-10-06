Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya kararıyla Türkiye, bağımsızlığı üzerindeki bir gölgeyi kaldırmış,... - Son Dakika

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya kararıyla Türkiye, bağımsızlığı üzerindeki bir gölgeyi kaldırmış,...
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya kararıyla Türkiye, bağımsızlığı üzerindeki bir gölgeyi kaldırmış, iradesine vurulan bir prangadan daha kurtulmuştur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya kararıyla Türkiye, bağımsızlığı üzerindeki bir gölgeyi kaldırmış, iradesine vurulan bir prangadan daha kurtulmuştur."
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