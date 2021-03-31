Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev'i kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katılım göstermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'i kabul etti

Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu