Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da gazetecilerin sorularını yanıtladı: (3) - Son Dakika

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da gazetecilerin sorularını yanıtladı: (3)

11.12.2020 12:59
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da gazetecilerin sorularını yanıtladı: (3), System.String[]

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptıracağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptıracağını bildirdi.

Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomi ve hukukta yeni reform dönemi başlatacaklarına yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine Erdoğan, işsizlik rakamlarının açıklandığını, işsizlikte bir düşüş olduğunu belirtti. Üçüncü çeyrekte büyümede ciddi bir sıçramanın göz önünde bulunduğuna işaret eden Erdoğan, şu anda ibrenin olumlu istikamette geliştiğini vurguladı.

"Her birimin üzerine düşeni hakkıyla yerine getirmesi halinde bizler şu korona döneminde mesafeyi çabuk kapatırız diye düşünüyorum." diyen Erdoğan, Türkiye'nin altyapısının buna müsait olduğunu, bu noktada sıkıntı bulunmadığını dile getirdi. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Nasıl ki tüm dünya şu anda bir sıkıntının içinden geçiyorsa tabii ki bunun bizde de yansımaları var. Ama ben şuna eminim daha da iyi olacağız. İhracatta iyi bir konumdayız. Her şeyden önce özellikle teknolojideki gelişmelerimiz, savunma sanayiindeki ihracat kalemlerimiz her an sürekli artmaya devam ediyor. Yani biz leblebi, çekirdek veya buğday gibi ihraç kalemlerine dayalı bir ülke değiliz. Bizim artık Türkiye olarak bundan sonra gücümüz ağırlıklı olarak teknolojiden geliyor. Bu ileri teknoloji hamdolsun Türkiye'yi farklı yere doğru taşıyor. Şimdi bizim bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Buradan bulacağımız güçle de inşallah kendimizi toparlayacağız. Onun için 2021 çok çok önemli. İnşallah 2022'ye de çok çok farklı girmeliyiz."

Hukuk reformu ve İnsan Hakları Eylem Planı'ndaki takvimin sorulması üzerine Erdoğan, hukuk reformuna yönelik Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda her şeyi A'dan Z'ye açıkladığını söyledi. Erdoğan, "Hakimler, savcılar, avukatlar, hepsiyle ilgili neler yapacağız, hak ve özgürlükler konusunda neler yaptık, neler yapıyoruz, neler yapacağız, bunların hepsini açıkladım. Son olarak Adalet Bakanım bütçe müzakerelerinde de açıkladı. Bundan sonraki süreçte de inşallah sürekli bunları açıklamaya ve düzenlemeleri yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kovid-19 süreci

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gözden geçirilip geçirilmeyeceğine yönelik soruya ilişkin Erdoğan, Bilim Kurulunun bu konudaki son durumu değerlendirmek üzere sürekli toplandığını aktardı. Dünyanın her yerinde ciddi bir sıkıntının bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, şu anda aşılara endekslenildiğine işaret etti. Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biliyorsunuz şu anda Çin'den ilk etapta 10 milyon doz aşı gelecek, bunu 50 milyona tamamlayacağız. Bunların ödeme planıyla ilgili imzayı da atmış durumdayım. Bu uygulamadan sonra temenni ederiz ki inşallah alınacak olumlu netice zaten kısa zamanda kendini gösterecektir. Ama bütün mesele burada gerek gönüllülük konusuna hassasiyet gösterilmesi gerek 65 yaş üstü ile ilgili planlamalarımıza halkımızın uymasıdır. Bütün bunların dışında yine bir başka olay da şu anda cuma akşamından başlayıp pazartesi sabahına kadar yaptığımız uygulamaya halkımızın uymasıdır. Burada tereddütsüz bir ilgi alaka bekliyoruz. Çünkü Bilim Kurulumuzun da tavsiyesi, 'Evimizde bulunmaktan başka şu an çıkış yolumuz yok' diyorlar. Bir de zaman zaman maalesef bazı yerlerde toplu bulunmalar var ki bu konuda da İçişleri Bakanlığımız çok kararlı. Yine söylüyorum, özellikle bu süreç içerisinde sigara, nargile içenlere, bunların hastalarına tavsiyem bunlardan kaçınmalarıdır. Çünkü sigara da nargile de akciğerin bir numaralı düşmanıdır. Yani doktorlar nereye bakıyor? Akciğer tutulmasına bakıyor. Yani orada bir tutulma varsa diyor ki 'bu ağıra gidiyor, sıkıntı var', şimdi buna da benim vatandaşımın dikkat etmesi lazım. İçme şu meredi ya, sigarayı, nargileyi içme. Kendi kendinin katili oluyorsun."

Bir gazetecinin "Kovid-19 aşısının yan etkilerinden endişe edenler var. Bu konuda neler söylersiniz?" sorusuna Erdoğan, "Ben, inşallah başladığımızda aşıyı olacağım." yanıtını verdi.

Çin aşısına ilişkin endişelerin hatırlatılması üzerine Erdoğan, aşıyla ilgili anlaşmanın yapıldığını, Çin'deki firmanın dünyada kendini ispatlamış bir firma olduğunu belirtti.

Türkiye'nin kendi aşı çalışmalarının da bulunduğunu anımsatan Erdoğan, "Bir de malum Almanya'daki iki Türk'ün, yani Uğur Bey ve eşi Özlem Hanım'ın beraber yaptığı çalışma var, BionTech ve Pfizer çalışması. Üçlemiş olacağız o zaman ama ilk etapta elimize geçecek olan bu Çin'deki firmanın aşıları." Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'den gelecek aşılarla ilk adımın atılacağını anlattı.

Bir gazetecinin, bazı bilim insanlarının vaka sayılarının azaltılması için 14 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından bahsettiğini aktarması üzerine Erdoğan, "Bizim Bilim Kurulunda öyle bir şey yok. Bilim Kurulunun bize söylediği, şu anda hafta sonlarında, yani 'Cuma akşamı 9'dan itibaren pazartesi sabahı 5'e kadar eve kapanalım' dediği bu. Buna uyuyoruz." şeklinde konuştu.

FETÖ ile mücadele

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin, "Haftaya 17 Aralık'ın yıl dönümü. FETÖ ile mücadelede gelinen noktayı bize özetleyebilir misiniz? Çünkü o yargı ve polis darbesi doğrudan sizeydi. Ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Bilmiyorum şu anda muhatap olmaya yönelik bir değerlendirme yapmam doğru olur mu ama biz şu anda FETÖ terör örgütü ile mücadelede, yoğun bir şekilde, emniyet teşkilatı içinde, silahlı kuvvetlerimizin içinde, jandarma teşkilatımızın içinde ne bulursak gereğini yapıyoruz. En son biliyorsunuz 300 civarında yakalandı, alındı. Yine alınmaya devam edecek. Yani biz kimsenin bu terör örgütüyle ilgili ağlamasına, sızlamasına bakamayız ve bu konuda acıma düşünemeyiz. Niye? Çünkü bizim için PKK terör örgütü neyse diğerleri de aynıdır. Bu noktada da görevimiz anında müdahaledir ve bu müdahalemizi de yapacağız. Çünkü bu millet bunlardan çok çekti. Bunlara asla fırsat vermeyeceğiz."

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

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