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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şartlarımız sağlanabilirse Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz" - Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şartlarımız sağlanabilirse Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz"

20.07.2021 07:41

Bir son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması LEFKOŞA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Lefkoşa'daki Hala Sultan Camii'nde kıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması LEFKOŞA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Lefkoşa'daki Hala Sultan Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında basın açıklaması yaptı. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şartlarımız sağlanabilirse Türkiye olarak Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı rahatsızlıkları olan Taliban ile Afganistan konusundaki süreci görüşeceklerini söyledi.

Erdoğan: "( Azerbaycan'ın KKTC'yi tanıması) Bu konuda tereddüt edecek hiçbir şey yok. Bunları İlham Aliyev kardeşim ile de sürekli görüşüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık 'Kuzey-Güney' demek istemiyoruz, artık Kıbrıs Türkü diyoruz, olaya böyle bakıyoruz, bundan sonra da böyle devam ettireceğiz."

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şartlarımız sağlanabilirse Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şartlarımız sağlanabilirse Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şartlarımız sağlanabilirse Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şartlarımız sağlanabilirse Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz

Diyanet İşleri Başkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Ali Erbaş, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şartlarımız sağlanabilirse Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz' - Son Dakika


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