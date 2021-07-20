Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şartlarımız sağlanabilirse Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz" - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması LEFKOŞA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Lefkoşa'daki Hala Sultan Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında basın açıklaması yaptı. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şartlarımız sağlanabilirse Türkiye olarak Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı rahatsızlıkları olan Taliban ile Afganistan konusundaki süreci görüşeceklerini söyledi.

Erdoğan: "( Azerbaycan'ın KKTC'yi tanıması) Bu konuda tereddüt edecek hiçbir şey yok. Bunları İlham Aliyev kardeşim ile de sürekli görüşüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık 'Kuzey-Güney' demek istemiyoruz, artık Kıbrıs Türkü diyoruz, olaya böyle bakıyoruz, bundan sonra da böyle devam ettireceğiz."