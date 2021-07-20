Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması LEFKOŞA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Lefkoşa'daki Hala Sultan Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında basın açıklaması yaptı. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şartlarımız sağlanabilirse Türkiye olarak Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı rahatsızlıkları olan Taliban ile Afganistan konusundaki süreci görüşeceklerini söyledi.
Erdoğan: "( Azerbaycan'ın KKTC'yi tanıması) Bu konuda tereddüt edecek hiçbir şey yok. Bunları İlham Aliyev kardeşim ile de sürekli görüşüyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık 'Kuzey-Güney' demek istemiyoruz, artık Kıbrıs Türkü diyoruz, olaya böyle bakıyoruz, bundan sonra da böyle devam ettireceğiz."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şartlarımız sağlanabilirse Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz' - Son Dakika