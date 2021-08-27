Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'e geldi - Son Dakika

Erdoğan, Bosna Hersek temasları kapsamında Aliya İzzetbegoviç 'in kabrini ziyaret edecek, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını yapacak.

Erdoğan, Saraybosna Uluslararası Havalimanı'nda Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Çikotiç ile Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Benjamina Karic ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin tarafından karşılandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , resmi temaslarda bulunmak üzere TC-TUR uçağıyla Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna 'ya geldi.

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