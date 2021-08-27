Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin davetine icabetle resmi bir ziyarette bulunmak üzere Bosna Hersek'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlediği basın toplantısının ardından "TC-TUR" uçağıyla saat 10.45'te Saraybosna'ya hareket etti.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Bosna Hersek'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe uğurladı.

Ziyaret çerçevesinde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç, Konsey üyeleri Şefik Caferoviç ve Milorad Dodik ile yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'i ziyaretinin akabinde, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç'in davetine icabetle yarın Karadağ'a resmi ziyarette bulunacak.