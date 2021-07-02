AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi SAKARYA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da "AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı"nda konuştu. (4)
Erdoğan: "Sanal gündemlerin, sahte manşetlerin peşine takılmadan, tüm enerjimizle ülkemiz ve milletimiz için hizmet üretmeye, eser üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz."
Kaynak: AA
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