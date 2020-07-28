Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu töreni yarım bin yıldır cami olarak hizmet veren bu eserin kılına bile...
Son dakika güncel haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu töreni yarım bin yıldır cami olarak hizmet veren bu eserin kılına bile dokunmayan ecdadın hoşgörü ve sevgi ikliminden nasibini alamayanlara ithaf ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu töreni yarım bin yıldır cami olarak hizmet veren bu eserin kılına bile dokunmayan ecdadın hoşgörü ve sevgi ikliminden nasibini alamayanlara ithaf ediyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 04:57
Kaynak: AA
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