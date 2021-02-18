Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülke eğitimli, nitelikli, sağlıklı, milli ve manevi değerlerle mücehhez gençlerin omuzlarında yükselecektir." - Son Dakika

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülke eğitimli, nitelikli, sağlıklı, milli ve manevi değerlerle mücehhez gençlerin omuzlarında yükselecektir."
18.02.2021 15:39
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülke eğitimli, nitelikli, sağlıklı, milli ve manevi değerlerle mücehhez gençlerin omuzlarında yükselecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülke eğitimli, nitelikli, sağlıklı, milli ve manevi değerlerle mücehhez gençlerin omuzlarında yükselecektir."
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