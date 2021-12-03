Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te 2002 yılına kadar yaklaşık 5 bin olan derslik sayısının bugün 20 bini aştığını bildirdi.

Bakan Gül, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen "Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. Yılında 100 Hayırsever Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, Gaziantep'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği tüm hedefleri yerine getiren örnek bir şehir olduğunu söyledi.

Gül, "Gaziantep modeli"nin taş üstüne taş koyan, üretim, istihdam ve yatırım anlamında Türkiye'ye örneklik teşkil eden hayırseverlerin, sanayicilerin ve müteşebbislerin olduğu bir şehri anlattığını vurguladı.

Eğitim alanındaki önemli yatırımlara katkı veren hayırseverlere teşekkür eden Gül, "100 yıl önce 'Ben bu topraklarda vatansız kalamam, giderim ya gazi ya şehit olurum diyen.' bir şehirdir. Şehit Kamil'in, Karayılanların, Şahin Beyler'in ruhuna sahip olan bu şehirde, 100 yıl sonra da 'Bu şehir için evlatlarımız için Şehit Kamiller, Şahin Beyler yetiştirmek için ben de varım.' diyen tüm hayırseverlere şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'in 100. kurtuluş yıl dönümünün arifesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği hedefler doğrultusunda bir Türkiye modeli olacak şekilde emin adımlarla ilerlediğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da şehre destek verdiğini vurgulayan Gül, "Cumhuriyet tarihi boyunca 2002 yılına kadar yaklaşık 5 bin derslik varken, bugün derslik sayısı 20 bini aşmıştır. Gaziantep,

Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği 2023 hedefine emin adımlarla yürümektedir. Bu ruha sahip olan Gaziantep, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hedeflerinin yanında destekçi olmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.