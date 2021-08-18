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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün Etiyopya'da tüm okulları Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün Etiyopya'da tüm okulları Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi"

18.08.2021 19:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'nün Etiyopya'da tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfımıza devredildiği bilgisini paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'nün Etiyopya'da tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfımıza devredildiği bilgisini paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Sayın Başbakan'a terör örgütü ile mücadelemize verdiği destek dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Türkiye'nin Etiyopya ile ilişkilerin temelinin 125 yıl önce Sultan 2. Abdülhamit ve Habeşistan İmparatoru 2. Menelik döneminde atıldığını söyleyen Erdoğan, "Etiyopya ile dostluk ve dayanışma temelinde gelişen ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırdık. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi gözden geçirdik 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalamamız için atmamız gereken adımları değerlendirdik" dedi.

"Etiyopya bölgesinde en fazla Türk yatırımına ev sahipliği yapan ülke konumundadır"

Etiyopya'daki Türk yatırımların miktarının 2 buçuk milyar dolar seviyesinde olduğunu kaydeden Erdoğan, "Etiyopya bölgesinde en fazla Türk yatırımına ev sahipliği yapan ülke konumundadır. Altyapıdan ulaşıma, tekstilden mobilyaya uzanan birçok sektörde şirketlerimiz Etiyopya ekonomisine katkı sağlıyor. Şirketlerimiz yaklaşık 10 bin Etiyopya vatandaşına istihdam ve iş imkanı sunuyor. Etiyopya'da faaliyet gösteren şirketlerimizin yatırımlarımızın artmasını arzu ediyoruz. Kendilerini bu yönde teşvik ediyoruz. Etiyopya makamlarının bu süreçte gereken her türlü desteği vereceğine inanıyorum. İnsani ve kalkınma yardımları alanında şirketlerimize her türlü desteği vereceğine inanıyorum. Etiyopya'da müşterek mazimiz ve dostluğumuzun nişanesi ata yadigarı eser mevcuttur" diye konuştu.

"Başbakan'a terör örgütü ile mücadelemize verdiği destek dolayısıyla teşekkür ediyorum"

Bugünkü görüşmelerde bölgesel ve uluslararası görüşmeleri de değerlendirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Etiyopya hassas bir süreçten geçmektedir. Afrika'da stratejik konumu ve önemi haiz Etiyopya'nın barışı, huzuru, bütünlüğü bizim için önemlidir. Mevcut sorunların itidal çevresine çözüme kavuşturulmasına büyük önem atfediyoruz. Burada durumun kötüleşmesi halinde yaşanan olumsuzlukta tüm bölge hükümetleri etkilenecektir. FETÖ'nun Etiyopya'da tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfımıza devredildiği bilgisini paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Sayın Başbakan'a terör örgütü ile mücadelemize verdiği destek dolayısıyla teşekkür ediyorum."

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ise, "Etiyopya ve Türkiye zengin bir kültürü ve tarihi olan iki ülke. Tarihi ve kültürel bağlarımız zamanın bütün sınavlarından geçmiştir. Bu da bizim için ilişkilerimizi sağlam bir zemine oturttuğumuz anlamına gelir" dedi.

"Halklarımız arasındaki bağlar daha güçlü olarak devam ediyor"

Etiyopya'nın Türkiye ile dostluğunu ve ortaklığını son derece önemli gördüğünün altını çizen konuk Başbakan Abiy Ahmed, Türkiye'nin stratejik konumu ve aynı zamanda Avrupa ve Asya arasında köprü olması nedeniyle uluslararası anlamda etkili ve küresel ilişkilere şekil veren bir ülke olduğunu kaydetti. "Bugün modern Türkiye, ulusal anlamda bir model teşkil ediyor, milli kalkınma için bir örnek teşkil ediyor" açıklamasında bulunan Başbakanı Abiy Ahmed, bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reformist ve karizmatik liderliği sayesinde olduğunu söyledi. Abiy Ahmed, "Bugün son derece önemli anlaşmalara imza attık. Bu da bizim ilişkilerimizi güçlendirecek. Halklarımız arasındaki bağlar daha güçlü olarak devam ediyor. Addis Ababa ve İstanbul arasındaki doğrudan uçuşlar karşılıklı her iki ülkenin havayolu tarafından gerçekleştirildiğinde bu ilişkiler çok daha güçlendi. Türkiye'deki film ve sinema sanayinin, ilişkileri güçlendirebilmesi giderek çok daha güçlü şekilde ülkemizde yaşanıyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ahmed huzurunda şu anlaşmalar imzalandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nakdi Yardım Uygulama Protokolü, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Mali İş Birliği Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması." - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün Etiyopya'da tüm okulları Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün Etiyopya'da tüm okulları Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün Etiyopya'da tüm okulları Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün Etiyopya'da tüm okulları Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi

Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'FETÖ'nün Etiyopya'da tüm okulları Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi' - Son Dakika


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