Son dakika haber | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BURHAN KUZU'NUN CENAZE TÖRENİNE KATILDI - Son Dakika

Son dakika haber | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BURHAN KUZU'NUN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

02.11.2020 13:11
Son dakika haber | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BURHAN KUZU'NUN CENAZE TÖRENİNE KATILDI, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden AK Parti kurucularından, TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Burhan Kuzu, son yolculuğuna uğurlandı.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden AK Parti kurucularından, TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Burhan Kuzu, son yolculuğuna uğurlandı. Kuzu'nun cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, " İzmir'de yaşanan hadise ortada. Bakın, 80'e yakın vefat ve bine yakın yaralı var. Bunların hiçbirisinin böyle bir akıbet ile imtihan olacakları akıllarından geçmiyordu. Ama işte, geldi ve yakaladı. Rabbim bizlere iman, kuran, İslam üzere ölmeyi nasip etsin" dedi.

İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde bir süredir koronavirüs tedavisi gören 22, 23,  24 ve 26. Dönem Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Burhan Kuzu, dün 65 yaşında vefat etmişti. Kuzu'nun cenaze töreni bugün saat 12.00'de Fatih Camii'nde gerçekleşti. Kuzu'nun  oğlu Süleyman Kuzu, taziyeleri kabul etti. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra İletişim Başkanı Fahrettin Altun,  Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ile çok sayıda siyasetçi katıldı.

"BURHAN HOCAYI BU HASTALIK İLE ÇOK KISA SÜREDE KAYBETTİK"

Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle şu anda musallada bulunan değerli dava arkadaşımız, yol arkadaşımız Prof. Dr. Burhan Kuzu hocamızı özellikle emri ilahiye uymak suretiyle, ebedi yolculuğuna uğurluyoruz. Her nefis ölümü tadacaktır. Bu tabii, sadece Burhan hocamız için geçerli değil, şu anda burada saf tutmuş bulunan bütün Müslümanlar, müminler için geçerli olan bir hüküm ve bu hükme herkes uyacak. Bunun nerede, ne zaman, nasıl geleceği belli değil. Son, İzmir'de yaşanan hadise ortada. Bakın, 80'e yakın vefat ve bine yakın yaralı var. Bunların hiçbirisinin böyle bir akıbet ile imtihan olacakları akıllarından geçmiyordu. Ama işte, geldi ve yakaladı. Rabbim bizlere iman, kuran, İslam üzere ölmeyi nasip etsin. ve hep birlikte, inşallah kuran yolunda yürüyeceğimiz bu yolda rabbim bizleri sevgili habibinin Livaü'l-Hamd ismi ile müsemma sancağı altında toplanmayı nasip etsin. Burhan Hocamız malum hem nüktedandı hem de az önce hocamızın da ifade ettiği gibi, gerçekten İstanbul Üniversitesinde özellikle davasını bilen bir Anaysa hukukçusunun olmadığı dönemde, o davasının insanı olarak orada görev yaptı. ve oradan yetiştirdiği öğrencileri ile hep övündü. Doğrusu biz de onunla tabii övündük. ve parlamentoda beraber süren bir yolculuğuz oldu. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı makamında danışmanım olarak da görev yaptı. Orada da beraberce çalıştık. ve tabii bu koronavirüs salgını neticesinde de gerçekten Burhan hocayı şu anda bu hastalık ile çok kısa sürede kaybettik. Rabbim mekanını cennet eylesin. Akıbeti hayır olsun. Öncelikle tabii ailesine, tüm dava arkadaşlarına ve milletimize başı sağ olsun diyorum. Mekanı cennet olsun." dediBurada kılınan namazının ardından Kuzu'nun cenazesi, Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.

Görüntü dökümü:  ------------------------ -Cenaze töreninden görüntüler-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

-Genel ve detay


- İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Kuzu, AK Parti, Cenaze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BURHAN KUZU'NUN CENAZE TÖRENİNE KATILDI - Son Dakika


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