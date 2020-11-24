Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı ile görüştü
24.11.2020 22:37
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Çad ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Çad ile iş birliğini her alanda derinleştirmeyi arzu ettiklerini, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem atfettiklerini belirtti. Görüşmede, yaklaşmakta olan İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği seçimlerine ilişkin de görüş alışverişinde bulunuldu.
(Derya Yetim/İHA)
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