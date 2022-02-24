Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan çevrimiçi olarak yapılacak NATO zirvesine katılacak - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek NATO Zirvesine katılacak.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna'daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşmek üzere yarın 17.00'de telekonferans yoluyla bir araya gelecek.