Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin geçmişinden bugüne İzmir'e yapılmış en ufak bir yatırım var mı?" - Son Dakika

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin geçmişinden bugüne İzmir'e yapılmış en ufak bir yatırım var mı?"
07.04.2021 12:55
Son dakika gündem haberi... AK Parti TBMM Grup Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı salonuna gelişi ve salondakileri selamlaması Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK...
AK Parti TBMM Grup Toplantısı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı salonuna gelişi ve salondakileri selamlaması
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)
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