Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisini kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Shaobin'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Shaobin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Shaobin, beraberindeki bazı elçilik mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
(Derya Yetim - Hülya Keklik/İHA)
- Kaynak: İHA
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