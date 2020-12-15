Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisini kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Shaobin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Shaobin, beraberindeki bazı elçilik mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

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