Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı'na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz" - Son Dakika

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı'na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz"

18.12.2020 16:25

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı'na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kağıthane Meydanı'nın açılışına canlı bağlantıyla katıldı Kağıthane Meydanı'nın açılışına canlı bağlantıyla katılan cumhurbaşkanı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı'na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kağıthane Meydanı'nın açılışına canlı bağlantıyla katıldı

İSTANBUL - Kağıthane Meydanı'nın açılışına canlı bağlantıyla katılan cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağızlarını her açtıklarında demokrasiden, haktan, hukuktan, adaletten bahsedenlerin AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane Meydanı'nın açılışına Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın online katıldığı açılışta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin hazır bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından meydanın açılışı Bakan Kurum, Vali Yerlikaya ve Başkan Öztekin'in kurdele kesimi ile gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "İlçemiz (Kağıthane) için önemini bildiğim ve Seyrantepe'de inşası süren 620 yataklı hastaneyi inşallah yakında tamamlıyoruz. Millet bahçeleriyle yeşil alanlarıyla millet kıraathaneleriyle kentsel dönüşüm projeleriyle restorasyonlarla şehirlerimizin çehrelerini değiştiriyoruz" dedi.

Kağıthane ilçesinde yapılan yatırımlara değinene Cumhurbaşkanı Erdoğan Devamla, "Son 18 yılda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde yepyeni bir Türkiye inşa ediyoruz. Salgın gibi küresel bir sağlık krizine ve bununla bağlantılı olarak giderek derinleşen ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesi bazılarını şaşırtıyor, hatta çıldırtıyor. Ağızlarını her açtıklarında demokrasiden, haktan, hukuktan, adaletten bahsedenlerin AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz. Biz bunları ülkenin yerli ve milli sanayisini, ekonomisini, ticaretini, altyapısını engellemek için attıkları taklalardan biliriz. Türkiye'nin 2053 vizyonunu hayata geçirebilmesi için 2023'ün ne kadar önemli olduğu konusunda her vatandaşımızı ikna edeceğiz" dedi.

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı'na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı'na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı'na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı'na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı, Kağıthane, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhur İttifakı'na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz' - Son Dakika


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