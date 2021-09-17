Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabını dünya liderlerine verecek - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabının İngilizce, Arapça ve Fransızca çevirileri Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda dünya liderlerine takdim edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya genelindeki sorunların ve çözüm önerilerinin ele alındığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı, 'A Fairer World Is Possible' ismiyle İngilizceye çevrildi. Dünyadaki göç, İslam karşıtlığı, BM'nin yapısı gibi konulara çözüm üreten kitap ayrıca Fransızca ve Arapçaya da çevrilecek. Kitabın çevirileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu kapsamında liderlerle yapacağı görüşmelerde muhataplarına takdim edilecek. Kitapta güncel sorunlara yönelik "Çözüm önerimiz ise 'Dünya beşten büyüktür' ifadesinde kendini bulan, BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının değiştirilmesini merkeze alan bir perspektifin hakim kılınmasıdır" ifadesi yer alıyor.Erdoğan, BM ve BM Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin önerilerini de kitapta anlatıyor. Konsey'in yeniden düzenlenmenin devrimsel bir adım olacağını belirten Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üye sayısının 5'ten 20'ye çıkarılmasını teklif ediyor. Öte yandan kitabın, başka dünya dillerine çevrilmesine yönelik çalışmalar da sürüyor.