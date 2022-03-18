Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "1915 Çanakkale Köprüsü" paylaşımı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "1915 Çanakkale Köprüsü" paylaşımı

18.03.2022 01:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "1915 Çanakkale Köprüsü" paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1915 Çanakkale Köprüsü'ne" ilişkin video mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "1915 Çanakkale Köprüsü" paylaşımı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1915 Çanakkale Köprüsü'ne" ilişkin video mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından bugün açılacak olan ve dünyanın en uzun orta açıklı asma köprüsü unvanına sahip "1915 Çanakkale Köprüsü'ne" ilişkin video mesaj paylaştı. Erdoğan paylaşımında, "Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1915 Çanakkale Köprüsü' paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1915 Çanakkale Köprüsü' paylaşımı

Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1915 Çanakkale Köprüsü' paylaşımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "1915 Çanakkale Köprüsü" paylaşımı - Son Dakika
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