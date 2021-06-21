Son dakika haber! -Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Erkek Voleybol Takımına tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Altın Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olarak bizleri gururlandıran A Milli Erkek Voleybol Takımımızı, Filenin Efelerini canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA