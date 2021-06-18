Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Atmaca Gemisavar Füzesi' paylaşımı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Atmaca Gemisavar Füzesi'nin son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mavi Vatanımızın çelik kılıcı Atmaca Gemisavar Füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Donanmamıza hayırlı, uğurlu olsun" ifadesini kullandı. Paylaşımda, Atmaca Gemisavar Füzesi'nin hedefi tam isabetle vurduğu anında görüntüsü de yer aldı.