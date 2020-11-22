Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 zirvesi paylaşımı - Son Dakika

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 zirvesi paylaşımı

22.11.2020 21:02

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs dolayısıyla video konferans yöntemiyle yapılan G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs dolayısıyla video konferans yöntemiyle yapılan G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle video konferans yöntemiyle düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında video konferans yöntemiyle katıldığı G20 Liderler Zirvesi'nin hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Koronavirüs salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiğimiz G20 Liderler Zirvesi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm insanlık olarak el ele, gönül gönüle verdiğimizde sıkıntılarımızın daha da hafifleyeceğine inanıyoruz."

(İHA)

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 zirvesi paylaşımı
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 zirvesi paylaşımı
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 zirvesi paylaşımı

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Koronavirüs, G-20, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 zirvesi paylaşımı - Son Dakika


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