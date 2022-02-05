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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" dileğinde bulunanlara teşekkür - Son Dakika

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" dileğinde bulunanlara teşekkür

05.02.2022 21:54
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" dileğinde bulunanlara teşekkür

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kendisine ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileğinde bulunanlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kendisine ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileğinde bulunanlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın mesajını alıntılayarak, "Allah razı olsun Ali Hocam… Dua ve temennileriniz için eşim Emine Hanım adına da teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Tırpancı ve Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'ye de ayrı ayrı teşekkürlerini iletti.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' dileğinde bulunanlara teşekkür - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" dileğinde bulunanlara teşekkür - Son Dakika
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