Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" dileğinde bulunanlara teşekkür - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kendisine ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileğinde bulunanlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın mesajını alıntılayarak, "Allah razı olsun Ali Hocam… Dua ve temennileriniz için eşim Emine Hanım adına da teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Tırpancı ve Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'ye de ayrı ayrı teşekkürlerini iletti.