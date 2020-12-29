Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Hırvat mevkidaşına geçmiş olsun telefonu - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem sonrası, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Hırvatistan'da meydan gelen deprem dolayısıyla, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç'e ve Hırvat halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye'nin kara gün dostu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, arama kurtarma başta olmak üzere gerekebilecek tüm yardımları temin etmeye hazır olduklarını ifade etti.