Üye Girişi
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya Büyükşehir'e ödül - Son Dakika

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya Büyükşehir'e ödül

25.08.2021 09:50
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya Büyükşehir'e ödül, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi bünyesinde kurulan Kapsül Teknoloji Platformu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde "Genç Dostu Şehir Projesi Fikir Ödülü"ne layık görüldü.

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi bünyesinde kurulan Kapsül Teknoloji Platformu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde "Genç Dostu Şehir Projesi Fikir Ödülü"ne layık görüldü. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'nde kurulan Kapsül Teknoloji Platformu, TBB düzenlediği Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda ödüle layık görüldü. TBB'nin ev sahipliğinde Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilikçi fikirleriyle Türkiye'nin belediyecilik pratiğine farklı bir bakış açısı kazandıran tüm katılımcıları, özellikle de dereceye giren belediyeleri tebrik etti. İnsanlık olarak bilgi toplumu ve teknolojiyle beraber şehircilikte de artık yeni bir döneme girildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle gençlerimiz yerel yönetimler ve hizmetlerle ilgili karar alma mekanizmalarında daha etkin, daha belirleyici roller almak istiyor. Hiçbirimizin bu haklı taleplere kulak tıkama lüksü yoktur. Değişen şartlara ve yükselen toplumsal taleplere göre politika belirlemek buna göre adıma atmak belediyelerimiz için bir tercihten öte zorunluluktur" diye konuştu.

"Geçmişe sahip çıkan, geleceği kucaklayan şehircilik modellerine ihtiyacımız var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi 2. Dünya Savaşı sonrası köylerden şehirlere yönelen büyük göç döneminde maruz kaldığı şehircilik felaketini tekrar yaşamasına izin veremeyiz. Önce sadece başını sokacak ev niyetiyle başlayan gecekondulaşmanın ardından bitip tükenmek bilmez rant hırsıyla ortaya çıkan dikey mimarinin bedelini yeteri kadar ödedik. Bizim artık bedeller ödemeye değil, planlı programlı geçmişe sahip çıkan, geleceği kucaklayan şehircilik modellerine ve uygulamalarına ihtiyacımız var. Genç Dostu Şehirler yaklaşımını bu bakımdan çok önemli görüyorum. Genç dostu, çocuk dostu, yaşlı dostu, kadın dostu, engelli dostu velhasıl insan dostu şehirler kurmalıyız" dedi.

"Amacımız Konyamızı teknoloji üstlerinden biri haline getirmek"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, "Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarda her zaman önceliğimiz çocuklarımız ve gençlerimiz oluyor. Kapsül Teknoloji Platformu ile amacımız; nitelikli insan gücüne, katma değerli üretime, milli savunma ve teknoloji çalışmalarına katkı sunarak Konya'mızı teknoloji üstlerinden biri haline getirmek. İnşallah bu proje ile görkemli ve kadim tarihe sahip Konya'mızın binlerce yıllık tecrübesini teknoloji ile harmanlayacak, ülkemizin kalkınmasına ve büyümesine katkımızı daha da artıracağız. Şehrimiz adına gençlerle ilgili böyle anlamlı bir ödül sebebiyle çok mutluyum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve bizleri ödüle layık gören herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Başkan Altay ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı

Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışmasına katılarak dereceye giren 22 belediyeye ödülleri takdim edildi. Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Kapsül Teknoloji Platformu da yarışmada "Genç Dostu Şehir Projesi Fikir Ödülü" kazanırken Başkan Altay ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. Programa; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve çok sayıda davetli katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'nde Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunmak ve gençlerin teknoloji ile olan uyumunu bireysel gelişimlerine entegre etmek amacıyla kurulan Kapsül Teknoloji Platformu; TEKNOFEST başta olmak üzere ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan takımlara destek sağlıyor; teknoloji odaklı AR-GE çalışmalarını destekleyen 39 takımdan oluşuyor. - KONYA

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya Büyükşehir'e ödül
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya Büyükşehir'e ödül
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya Büyükşehir'e ödül

Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya Büyükşehir'e ödül - Son Dakika


Son Dakika

Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak: Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz 13:30 Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak: Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz Başarılı oyuncu Alina Boz, aynı zamanda yetenekli bir sörfçü çıktı! Konuk olduğu programda tüm hünerlerini sergiledi 13:04 Başarılı oyuncu Alina Boz, aynı zamanda yetenekli bir sörfçü çıktı! Konuk olduğu programda tüm hünerlerini sergiledi Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi 12:31 Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi
Eski dostlar, Alişan ve Mahsun Kırmızıgül arasındaki gerginlik sona erdi 12:20 Eski dostlar, Alişan ve Mahsun Kırmızıgül arasındaki gerginlik sona erdi Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi 12:12 Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi Canlı yayında yaptığı 11:47 Canlı yayında yaptığı "Kürt" çıkışıyla konuşulan Didem Arslan'ın aslen nereli olduğu merak ediliyor
İstanbul'da korkutan görüntü! Trafikte direksiyona geçen çocuk saniye saniye kamerada 11:25 İstanbul'da korkutan görüntü! Trafikte direksiyona geçen çocuk saniye saniye kamerada Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü 11:03 Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü

Son Dakika Haberleri
13:04 Başarılı oyuncu Alina Boz, aynı zamanda yetenekli bir sörfçü çıktı! Konuk olduğu programda tüm hünerlerini sergiledi
12:55 Alaçatı'da bıçaklanarak öldürülen Alpay Kalyon'un cinayet zanlısı olay anını anlattı: Küfretti, dayanamayıp içeriden bıçak aldım
12:27 Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi
12:12 Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi
11:47 Canlı yayında yaptığı "Kürt" çıkışıyla konuşulan Didem Arslan'ın aslen nereli olduğu merak ediliyor
11:15 Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı
11:08 Bugün gram altının fiyatı 483 liradan işlem görüyor
11:05 Bu karar afet bölgeleri için! Antalya'daki yangın ile Kastamonu ve Sinop'taki sel alanları kamulaştırılıyor
11:03 Eski Genel Kurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, ülkeden ayrılmak için sıra beklerken görüldü
10:55 Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor
Dünyanın önde gelen finans kuruluşu Citigroup, Bitcoin işine giriyor Dünyanın önde gelen finans kuruluşu Citigroup, Bitcoin işine giriyor         
13:32
Demet Özdemir, kıvrak dans videosuyla takipçilerinden tam not aldı Demet Özdemir, kıvrak dans videosuyla takipçilerinden tam not aldı         
13:23
Alaçatı'da bıçaklanarak öldürülen Alpay Kalyon'un cinayet zanlısı olay anını anlattı: Küfretti, dayanamayıp içeriden bıçak aldım Alaçatı'da bıçaklanarak öldürülen Alpay Kalyon'un cinayet zanlısı olay anını anlattı: Küfretti, dayanamayıp içeriden bıçak aldım         
12:55
Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi Kürtçe konuşan kadını yayından almasıyla gündem olan Didem Arslan, akıllara Müge Anlı'yı getirdi         
12:27
Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor         
12:14
Elazığ'dan dünyaya ihraç ediliyor! Alacakaya ilçesinden çıkarılan vişne mermeri 60 farklı ülkede kullanılıyor Elazığ'dan dünyaya ihraç ediliyor! Alacakaya ilçesinden çıkarılan vişne mermeri 60 farklı ülkede kullanılıyor         
11:49
Yıllar önce Yıllar önce "UFO gören güvenlikçi" diye haber olan adam, annesini ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürüp intihar süsü vermiş         
11:42
Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı         
11:15
Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor         
10:55
Kürtçe konuşan konuğunu yayından aldığı için eleştirilen Didem Arslan Yılmaz: Özür dilerim Kürtçe konuşan konuğunu yayından aldığı için eleştirilen Didem Arslan Yılmaz: Özür dilerim         
10:30
Koronavirüs risk haritasında sevindiren detay! Çok yüksek risk kategorisinde tek kalan ilimiz Şanlıurfa Koronavirüs risk haritasında sevindiren detay! Çok yüksek risk kategorisinde tek kalan ilimiz Şanlıurfa         
10:05
Ocak ayında Can Küpeli'den boşanan Demet Şener, yeni aşkını kabul etti Ocak ayında Can Küpeli'den boşanan Demet Şener, yeni aşkını kabul etti         
10:00
Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı Son anketten çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında makas kapandı         
21:08
Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor         
20:29
Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston "Gençlik hatamdı" diyerek itiraf etti: Uçakta pilotla cinsel ilişkiye girdim         
18:17
Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu Cinsel fantezi hastanelik etti! Göğsüne eritilmiş şeker dökülen kadında yanıklar oluştu         
17:56
Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim Seren Serengil, cezaevinde olduğu üç günü detaylarıyla anlattı: Bavulumu taşısınlar diye bekledim         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2021 13:39:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya Büyükşehir'e ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement