Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'koronavirüs sürecinde neler yaptık?' paylaşımı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını ile mücadelede geride kalan 1 yılda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yaptığı çalışmaları madde madde hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgına karşı mücadelemizi sadece ülkemizde değil tüm dünyada verdik. Nerede olursa olsun vatandaşlarımızın yardımına koştuk, dostlarımızın ve kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için yoğun gayret gösterdik" diyerek, Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki faaliyetlerini açıkladı.

Buna göre; salgınla ilgili gelişmelerin izlenmesi, vatandaşlara gerekli yardım ve hizmetlerin götürülmesi ile yabancı ülkelere gerekli eşgüdümün yapılması amacıyla 25 Mart 2020'de Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi kuruldu. Konsolosluk Çağrı Merkezi, vatandaşlardan gelen 163 bini aşkın çağrıyı cevaplayarak, bilgilendirme ve yönlendirme yaptı. 363 hasta vatandaş ambulans uçakla yurda getirildi. 249 dış temsilcilik ile yurt dışındaki vatandaşlara destek sağlandı. Salgının seyri ile paralel 97 noktaya uluslararası uçuşlar yeniden başlatıldı.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK TAHLİYE OPERASYONU

157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım ve destek sağlandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük tahliye operasyonu çerçevesinde 142 ülkeden 100 binden fazla vatandaşın yurda getirilmesi sağlandı. 67 ülkeden 5 bin 500'den fazla yabancı ülkesine gönderildi. Memleketlerine dönmek isteyen 90 ülkeden 38 bin yabancıya destek olundu. Dünya genelinde doğal sebeplerle veya koronavirüs nedeniyle vefat eden ve nakli talep edilen 2 bin 680 kişinin cenazesi Türkiye'ye getirilerek defnedildi. Güvenli Turizm Programı'na destek verildi.

Haber: ANKARA,