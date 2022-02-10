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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıkmasına ilişkin paylaşım - Son Dakika

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıkmasına ilişkin paylaşım

10.02.2022 21:53
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıkmasına ilişkin paylaşım

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıkmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıkmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımlarında, "Allah'a hamdolsun, son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı. Bu süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın. Eşim Emine Erdoğan Hanımefendi de hamdolsun hastalığı çok hafif belirtilerle geçiriyor. İnşallah kendisinin de testlerinin kısa süre içinde negatif çıkmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hastalığın seyrini hassasiyetle takip eden sağlık ekibine teşekkür eden Erdoğan, tüm sağlık çalışanlarına selam göndererek, hastalara acil şifalar diledi.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıkmasına ilişkin paylaşım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıkmasına ilişkin paylaşım - Son Dakika
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