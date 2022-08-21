Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'deki kazada hayatını kaybeden Ekinci'nin ailesine taziye telefonu Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'deki kazada hayatını kaybeden Ekinci'nin ailesine taziye telefonu Açıklaması

21.08.2022 18:08
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'deki kazada hayatını kaybeden Ekinci'nin ailesine taziye telefonu Açıklaması

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'in Derik ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren Ünal Ekinci'nin ailesini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'in Derik ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren Ünal Ekinci'nin ailesini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan'ın Derik'te yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Ekinci'nin ailesine taziye dileklerini ilettiği telefon görüşmesine yer verildi.

Aileyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonundan görüşen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Başınız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yüreğimiz dağlandı, milletçe dağlandı. Böyle büyük bir felaket, böyle büyük bir kaza bizleri milletçe üzdü. Manisa'daydım, haberi orada aldım. Rabbim sabrınızı artırsın inşallah."

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ekinci, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'deki kazada hayatını kaybeden Ekinci'nin ailesine taziye telefonu Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'deki kazada hayatını kaybeden Ekinci'nin ailesine taziye telefonu Açıklaması - Son Dakika
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